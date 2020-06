Wilders haalt snoeihard uit naar Bruls om Waalstrandjes: ‘De man heeft nooit gezag gehad’

‘Burgemeester Bruls (CDA) is het gezag over delen van Nijmegen kwijt', schrijft de fractievoorzitter van de PVV. ‘De man heeft nooit gezag gehad. In 2014 voer deze ziekelijke PVV-hater een heksenjacht aan en ging voorop in een stoet Arabieren om aangifte tegen mij te doen. Walgelijke man.’

Kritiek om uitspraken over Waalstrandjes

‘Ga gewoon handhaven’

De uitspraken van Bruls zorgden voor kritiek op social media, maar ook vanuit de Nijmeegse gemeenteraad. Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) kondigt aan volgende week op de raadsvergadering (samen met CDA en VVD) vragen aan burgemeester Bruls te stellen over de oproep. ,,Ga gewoon handhaven of sluit het strand af”, zegt hij over het gebied waar onlangs nog twee voorbijgangers werden mishandeld toen ze een vechtpartij wilden sussen. ,,Laten we het bruggetje naar de stranden (de Ooijpoort, red.) maar weghalen. Sinds die er ligt is het doffe ellende in de Stadswaard.”



Burgemeester Hubert Bruls laat via zijn woordvoerder weten dat hij wil niet reageren op de uitspraken van Wilders.