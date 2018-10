Wildwesttaferelen in Nijmeegse wijk Hees: 'Je voelt je onmachtig'

,,We werden ’s ochtends gebeld door vrienden. Zij hadden onderweg de radio aan en hoorden wat er allemaal met onze auto was gebeurd. Vervolgens bleven de appjes van bekenden met nieuwsberichten over onze auto binnen stromen,’’ vertelt Frits (een gefingeerde naam uit angst voor de verdachten).



,,In eerste instantie hadden we zoiets van: Huh, wat is hier gebeurd? Het gaf een heel onwerkelijk gevoel”, zegt de Nijmegenaar. ,,Pas later landde het besef dat het professionals waren. Ze zijn met pistolen in onze woning geweest. Je voelt je heel onmachtig.”



Twee van de fietsen zijn op aanwijzen van de aangehouden verdachte inmiddels teruggevonden. De auto staat op dit moment nog bij de politie voor nader onderzoek. ,,We hebben contact met de politie of de in de auto aangetroffen voorwerpen van ons afkomstig zijn of van een andere inbraak.”