Koning Willem-Alexander inspecteert Nijmeegse prullenbakken en wandelt door de Stadswaard

De koning kwam tien minuten te vroeg aan in het bezoekerscentrum Green Capital aan het Kelfkensbos. Daar kreeg hij uitleg over een stoel gemaakt van smartphonehoesjes en broodroosters. Hij ging er ook even op zitten. Er waren enkele tientallen toeschouwers.



De sfeer was ontspannen. In Den Haag en Amsterdam ging een bezoek van de koning eerder gepaard met dranghekken. ,,Maar dit is Nijmegen’’, zei Dineke Eikelboom. Een educatief boek dat Willem-Alexander werd aangeboden, werd in ontvangst genomen door medewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).