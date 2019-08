Wim (17) stierf op het terras van restaurant Normandië in Nijmegen

Mijn oudtante Annie vertelde vaak over mensen die ik niet gekend heb. Ik was gewend aan de zilveren fotolijstjes op haar dressoir zonder ze echt nog te zien. De meeste van haar verhalen kwamen na een paar zinnen bij de oorlog terecht.



Tante Annie is aangetrouwde familie, maar ze voelde als een oma. Eigenlijk was ze mijn oma. Toch weet ik weinig van haar familie. Inmiddels kan ik het haar niet meer vragen.



Kort voor ze stierf, zat ik aan haar bed en vroeg ik of ze bang was voor de dood.



,,Bang?” ,,Moet u er zelfs een beetje bij lachen?”, vroeg ik verbaasd. ,,Natuurlijk.”

,,Hoezo dan? U leeft toch zo graag?”

,,Straks zie ik mijn ouders weer terug. En mijn broer.”



Haar twinkelogen begonnen te glanzen, maar er rolde geen traan. ,,Ik heb hen al zo lang, zo vreselijk gemist.”