Windhoos richt veel schade aan op Nijmeegse Waalkade

BE O bottle is een hit, maar hoe ‘groen’ is deze ‘Nijmeegse Dopper’?

9:22 NIJMEGEN - Een Nijmeegs waterflesje genaamd de BE O bottle staat in de top 100 van innovatieve bedrijven in Nederland. Een ‘groene’ vondst, want het plastic flesje is gemaakt van suikerriet uit Brazilië. Helpt het tegen de plastic soep?