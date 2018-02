Windmolens bij kanaal de nieuwe reuzen van Nijmegen

Met name in Weurt is een flinke discussie begonnen over de windturbines. Dorpsbewoners zijn bezorgd. Ook heeft de fractie van GroenLinks in de Beuningse gemeenteraad zich intussen tegen de plaatsing van windmolens aan de kop van het kanaal gekeerd. De Nijmeegse GroenLinks-fractie omarmt juist de komst van de turbines. De Nijmeegse fractievoorzitter Pepijn Boekhorst eist wel dat Engie de overlast in de vorm van geluid en slagschaduw minimaliseert.