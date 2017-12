Windpark wil 29.000 zonnepanelen bij De Grift in Nijmegen-Noord plaatsen

NIJMEGEN - De coöperatie Windpark Nijmegen-Betuwe werkt aan plannen voor de aanleg van een van de grootste zonneparken in de Betuwe. Begin 2018 gaat een vergunningsaanvraag deur uit voor de plaatsing van zo'n 29.000 zonnepanelen bij De Grift in Nijmegen-Noord. Met dit zonnepark kunnen circa 2.000 huishoudens van groene stroom voorzien worden.

Voor dit zonnepark heeft de coöperatie, die sinds een jaar 4 windmolens exploiteert, 7 tot 8 hectare grond nodig. Nijmegen heeft al eerder 5 hectare bij De Grift Oost nabij Ressen aangeboden. ,,We zoeken dus nog enkele extra percelen, bijvoorbeeld tussen het spoor en de snelweg of aan de westzijde van De Grift", zegt Pim de Ridder directeur van het Windpark Nijmegen-Betuwe.

De windcoöperatie wil de panelen, zoals eerder ook gebeurde met de 4 windmolens aan De Grift-Noord deels via particulieren financieren. ,,Het gaat om een investering van 8 tot 9 miljoen euro."

Subsidie nodig

De plaatsing van de panelen zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. Want zonder subsidie van het Rijk is de aanleg van dit grote zonnepark niet rendabel. Volgend najaar wil de windcoöperatie hiervoor een aanvraag indienen. Bij een positief antwoord en voldoende toezeggingen van particuliere investeerders zou dan in de loop van 2019 met de aanleg van het zonnepark gestart kunnen worden.

Daken

Toch gaat de windcoöperatie in de loop van 2018 ook al zonne-energie leveren. Komend voorjaar plaatst de coöperatie namelijk 2.000 zonnepanelen op de daken van enkele schuren in het nabijgelegen buurtschap Reeth. Een investering van vijf ton. Ook aan dit project hebben burgers financieel bijgedragen.

De coöperatie denkt vanwege die grote investeringen in zonne-energie intussen ook na over een nieuwe naam: Groene Energie Nijmegen is onlangs al door de leden geopperd

Mix wind en zon

Het is de bedoeling dat de stroom die door de molens van het Windpark Nijmegen-Betuwe én de zonnecentrale op De Grift wordt opgewekt straks door één kabel naar het elektriciteitsnet gaat. Op die manier wordt het net een stuk efficiënter gebruikt. Liandon, het onderzoeksbureau van Liander, heeft de haalbaarheid van dit plan onderzocht.

Volgens De Ridder is er vorig jaar bij de aanleg van de kabels voor het windpark al rekening gehouden met de mogelijke aansluiting van een zonnepark. ,,De infrastructuur voor het elektriciteitsnet is er dus al. "

De windmolens leveren de grootste productie in de winter en de zonnepanelen zorgen juist in de zomer voor een goed resultaat. De continuïteit van een vaste stroomleverantie is zo verzekerd.

Windopbrengst