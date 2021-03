Winkelcentrum Meijhorst krijgt na 22 jaar praten eindelijk nieuwe en grotere Albert Heijn

NEC zet zegereeks voort met zuinige overwin­ning op FC Volendam

15 maart NIJMEGEN - Vijf zeges op een rij in de eerste divisie. De goede vorm van NEC werd maandagavond nog maar eens bevestigd in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. De 1-0 zege was nauwelijks een weerspiegeling van de verhoudingen op het veld; de ploeg van trainer Rogeir Meijer verzuimde de score verder op te krikken.