Winkeldief in Nijmegen mag 6000 euro aan boetes terugbetalen

video Zorgen over laag aantal padden: ‘Natuur is in de war’

8:17 NIJMEGEN - De paddentrek is nu toch echt afgelopen, maar er zijn dit jaar veel minder padden geteld dan voorgaande jaren. De Dierenbescherming maakt zich zorgen. ,,De pad is een belangrijke schakel in de voedselketen. Als die wegvalt, is de keten kapot.”