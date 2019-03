Winkeldiefstal mislukt compleet in Nijmegen: fles drank kapot, trui nat én extra kosten

Vijfhon­derd extra plaatsen Stevens­loop voor gedupeerde CPC-lo­pers

17:24 NIJMEGEN – De Stevensloop in Nijmegen heeft vijfhonderd extra startbewijzen voor gedupeerde CPC-lopers. Deze loop in Den Haag ging zondag niet door vanwege de extreem harde wind. De inschrijving voor de Stevensloop is weliswaar gesloten, maar voor CPC-lopers wordt die heropend. Zij hebben tot en met woensdag de kans zich in te schrijven.