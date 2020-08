Winkeliers Molenweg in Nijmegen strijden tegen criminaliteit: rolhekken, camera’s en liever geen koopavond

column qader shafiq Renske begrijpt Nijmegen als geen ander en past bij haar stad

11:55 Medio april kwam ik haar bij een stoplicht op het Keizer Karelplein tegen. Zij vertelde over haar herstelproces dat zo langzaam ging, maar snel veranderde zij het gespreksonderwerp. We hadden het nu over de corona-getroffenen. De grote bankgebouwen om het plein belemmerden haar zicht niet op banken die er toedoen: de voedselbank en de kledingbank. ‘Ik bel de vrijwilligers om te vragen hoe het met hen gaat.’