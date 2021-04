Wisselende reacties op plan om Keizer Karelplein cultureel erfgoed te maken: ‘Flauwekul en doelloos’

„Iconische plekken in Nijmegen als het plein moeten beschermd worden, dus in die zin ben ik het met Bakker eens”, stelt Quirijn Lokker van GroenLinks. „Maar ik weet niet of het verstandig is dat het plaatsen van bijvoorbeeld verkeerslichten wordt tegengehouden door het plan, zoals Bakker wil. Het iconische zit hem, lijkt me, niet in verkeerslichten, dus die kun je dan toch gewoon toevoegen als dat ooit nodig blijkt te zijn?”

Hans van Hooft (SP) vindt het voorstel onzin. „Dit plan lijkt een geval van politieke bezigheidstherapie. Het is flauwekul en het plan dient geen enkel doel. Ik wil ook geen verkeerslichten plaatsen of strepen trekken, maar om die reden hoeft het plein nog geen cultureel erfgoed te worden.”

Positief geluid

Er zijn ook positieve geluiden. Jean-Paul Broeren van de Stadspartij Nijmegen: „Van het plein moeten ze afblijven; dat moeten ze laten zoals het is. Waar heb je nou zoiets? Het is echt Nijmegen en iconisch. Dat verkeerslichten door het voorstel ook worden tegengehouden, is een bijkomend voordeel. Alles wordt toch al tegen de automobilist gebruikt in Nijmegen en hier kun je tenminste nog doorrijden.”

Het CDA noemt het plan een sympathiek idee. „Wat ons betreft wordt het erfgoed”, stelt Marjolein Mijling. „Het plein en het park in het midden zijn uniek en moeten zo blijven. Mochten er ooit verkeersaanpassingen nodig blijken te zijn, dan kunnen we de status van cultureel erfgoed aanpassen. Al lijkt me dat niet nodig: er gebeurden in de afgelopen jaren weinig ongelukken.”

Of het plan uiteindelijk wordt doorgevoerd, blijkt over anderhalve week. Dan praat de Nijmeegse gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders over het culturele erfgoed in de stad.