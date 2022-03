Wisseling van de wacht bij de Sunset March: ‘Elke dag een stille tocht, dat is de kracht van deze traditie’

Voor Tim Ruijling (70), luchtmachofficier buiten dienst, is het opzetten van de Sunset March iets om met trots op terug te kijken. In 2014 legde hij de kiem toen hij over de nieuwe Nijmeegse stadsbrug De Oversteek liep om het lichtmonument te ervaren.



De brug is voorzien van 48 paar lichtmasten die tijdens zonsondergang één voor één worden ontstoken als eerbetoon aan de 48 Amerikaanse militairen die op die plek sneuvelden in 1944.



De wandeling over de brug viel tegen. Het verkeer raasde voorbij. Niemand zag dat de lampen van zuid naar noord gaan branden in het tempo van een langzame mars.



Als elke dag iemand meeloopt, krijgt het monument meer betekenis, bedacht Ruijling. Hij besprak het met andere veteranen en vond medestanders. Op 19 oktober 2014 was de eerste Sunset March.