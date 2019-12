Witte kerst? Dat is toch vooral een beetje nostalgie, zegt weervrouw Margot Ribberink

,,Hoewel een witte kerst in Nederland best bijzonder is”, zegt de meteoroloog. ,,Normaal is een graad of 7 met wolken, zon en een bui.’’

Graad of 8

Ook dit jaar zit een witte kerst er niet in. Het wordt zacht weer met op eerste kerstdag een graad of 8 en tweede kerstdag zo’n 6 graden, meldt Weerplaza. ,,We krijgen in de toekomst steeds vaker van dit soort lente-achtige kerstmissen, omdat de aarde opwarmt”, zegt Ribberink. ,,Gemiddeld wordt het warmer, dus de kans op een koude wintermaand neemt af. Maar het is niet uitgesloten. Soms hebben we een piek naar beneden, zodat we op een bevroren slootje kunnen staan. Maar die kans is kleiner dan tien à twintig jaar geleden.’’

Hooikoorts

Komt bij dat door het zachte winterweer de eerste hazelaars en elzen al in bloei staan. Wie er gevoelig voor is, moet rekening houden met hooikoortsklachten. ,,In de toekomst zal het hooikoortsseizoen het hele jaar door duren.”



De laatste landelijke witte kerst hadden we in 2010. ,,Ik merk aan mensen dat ze denken dat een witte kerst vaker is voorgekomen dan het eigenlijk was.”



De definitie van het KNMI voor een witte kerst is strikt: op beide kerstdagen moet het meetveld in De Bilt echt wit zijn. Sinds het begin van de metingen in 1901 hebben we acht keer een landelijk witte kerst gehad.