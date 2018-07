Witte woede bij Radboudumc om stukgelopen onderhandelingen

Nieuwe smoel voor station Nijmegen, met entree aan westzijde stad

7:05 NIJMEGEN - De kogel is definitief door de kerk: station Nijmegen ondergaat de aankomende jaren een heuse metamorfose. Als eerste krijgt de westzijde van het treinstation, dat met dagelijks zo'n 40.000 reizigers een van de drukste van Nederland is, een volledig nieuwe smoel. Daarvoor is 11 miljoen euro uitgetrokken. De werkzaamheden starten op zijn vroegst in 2022.