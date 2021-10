Woede om actie tegen overleden NEC-hooligan Rocky: ‘De doden laat je met rust’

Avond in Lindenberg over wat we kunnen leren van de coronapan­de­mie

4 oktober NIJMEGEN - Wat kunnen we leren van anderhalf jaar coronapandemie en is het waar dat uitgerekend het Radboudumc deze virusuitbraak heeft zien aankomen? Deze en andere vragen worden woensdag beantwoord tijdens de avond ‘Nijmegen in coronatijd’ in cultuurcentrum De Lindenberg in Nijmegen.