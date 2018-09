WOII-ooggetuigen sterven: 'koning helpt collectief geheugenverlies voorkomen'

Coalitie: verschil­len­de huurprij­zen voor zelfde huurwoning

21 september NIJMEGEN - GroenLinks, D66 en de SP willen méér gemengde wijken in Nijmegen en stellen daar vragen over aan het college van B en W. Aanleiding is een recente publicatie in de Gelderlander over de overlastproblematiek in delen van de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost.