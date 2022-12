Wolf nu ook in Nijmegen gespot: ‘Waarschijnlijk ander dier dan in Liemers en Betuwe is gezien’

‘Vet’, maar ook sneu

La Haye noemt het onwaarschijnlijk dat dit dezelfde wolf is als in de Betuwe en Liemers werd gespot deze week. ,,Het kan hoor, wolven trekken letterlijk heel Europa door. Nederland is slechts een ommetje. Maar de wolf die eerder deze week in Gelderland gezien is, liep van het noorden naar het zuiden door de Betuwe en leek via Aerdt naar het oosten te trekken. Dan zou terugkeren naar Nijmegen onlogisch zijn.”

DNA aan prikkeldraad

,,We hebben vanochtend een melding gekregen dat de wolf ergens onder prikkeldraad is gekropen, dus we gaan zo kijken of we haren vinden. Met het DNA kunnen we vaststellen uit welke roedel de wolf komt en houden we een vinger aan de pols wat de populatie betreft.“

‘Angst is totaal onterecht’

De wolf leeft nu op vier plekken in Nederland. Op de Veluwe leven een roedel met jongen, een paartje en een individuele wolf. Ook in de omgeving van Eindhoven heeft zich een solitaire wolf gevestigd.

,,Het is enorm snel gegaan met de wolf in Nederland. In 2018 vestigde de eerste zich hier en nu leeft het dier al op vier plekken in ons land”, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. De verwachting is dat we wolven in de toekomst vaker in bewoond gebied gaan treffen. De populatie in Duitsland groeit en ook in Nederland is er volgens deskundigen nog meer ruimte voor het dier.

Op de beelden van boswachter Hogenbosch is goed te zien hoe dicht de wolf bij de bewoonde wereld loopt. Dat gegeven roept verontruste reacties op. ,,Nergens voor nodig", zegt La Haye stellig. ,,We maken ons in Nederland nogal druk om het onbekende. Feit is dat de wolf in heel Europa geen mens kwaad heeft gedaan, de afgelopen twintig jaar. En dat terwijl er alleen in Duitsland al 160 roedels actief zijn.”

Bij dieren zoals schapen is dat gevaar er wel, toch?. ,,Klopt, maar dan zullen we keuzes moeten maken. Heten we de wolf welkom in Nederland? Dan moeten we onze boeren gaan beschermen met omheining. De wolf weren is in ieder geval kansloos, tenzij je de gehele populatie tot aan de Russische grens afmaakt.”

Wat te doen als je een wolf ziet?

BIJ12, een organisatie die de provincie Gelderland helpt bij het monitoren van de natuur en het afhandelen van schade, heeft enkele tips op een rij gezet voor wie de wolf tegenkomt.

- Blijf kalm, geef de wolf de ruimte

- Neem langzaam afstand

- Heb je een hond bij je, houd deze dan aan de lijn

- Als de wolf te dichtbij komt: luid spreken en gebaren maken

- Loop de wolf niet achterna