Wolkbreuk tovert Nijmeegse hockeyclub om tot aquarium

‘Collecte­ren zonder vergunning toestaan, zet deur naar misbruik verder open’

7:54 DRUTEN/WIJCHEN/NIJMEGEN - Nadat het geld aan de collectant was gegeven, ontstond twijfel over het goede doel en ontdekten twee inwoners van Druten dat collecteren in de gemeente tegenwoordig voor iedereen vrij is. Een vergunning is niet meer nodig. Ook Wijchen en Nijmegen hebben de vergunningplicht afgeschaft. Maar het kan misbruik vergemakkelijken, is de vrees.