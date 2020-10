Wolkenkrabber stap dichterbij door uitbreiding parkeerplaatsen in Nijmeegse garage

Graodus fan Nimwegen van ‘Al mot ik krupe’ krijgt een straat

28 oktober NIJMEGEN - Tonproater Graodus fan Nimwegen, alias Theo Eikmans, is een bijna mythische figuur in het Nijmeegse carnaval en krijgt een straatnaam. Wethouder Noël Vergunst (,,ik ben zelf ook fan, ik heb een lp”) gaat zoeken naar een rotonde, plein, viaduct of straat zonder naam. Graodus is bekend door de twee oer-Nijmeegse liedjes ‘Al mot ik krupe’ en ‘Moeder, het is weer mis, omdat ’t een Nimweegse jonge is’.