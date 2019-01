Wonderfoon laat dementerende ouderen luisteren naar liedjes van vroeger

Mediation na liefdesru­zie, om erger te voorkomen

8:00 NIJMEGEN - Een vechtpartij in de Molenstraat in Nijmegen, in november vorig jaar, kwam voort uit een verbroken relatie. Het was ruzie om een meisje, die ‘giga uit de klauwen liep', constateert de politierechter. Die wil dat de partijen proberen er samen uit te komen.