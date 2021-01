Wondermiddel tegen corona, of toch niet? Ivermectine zou het kunnen zijn, maar er is nog geen bewijs voor

video LIVE | Binnenstad leeg en verlaten, Bruls: ‘Stad is nog steeds van ons en niet van dat tuig’

21:01 Ondernemers en bewoners in Nijmegen maken zich maandagavond zorgen vanwege een oproep tot rellen in de stad. Op sociale media-platforms wordt sinds zondag opgeroepen om maandagavond Nijmegen ‘te gaan slopen’, te beginnen bij Plein’ 44. Daarom is er een noodbevel van kracht voor de binnenstad: wie niet in het centrum hoort te zijn, wordt weggestuurd. Ook in Groesbeek is een noodbevel afgekondigd.