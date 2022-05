Woning aan Graafseweg onbewoonbaar door brand na blikseminslag: ‘Metershoge vlammen’

Bliksem slaat ook in bij huis in Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - De hevige onweersbui van donderdagmiddag heeft schade aangericht aan een huis in Nijmegen-Noord. Hier sloeg de bliksem in, waarna er brand ontstond. Deze is inmiddels weer geblust. Ook op de Graafseweg in Nijmegen ging het mis.

16:51