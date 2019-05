Woning in Nijmegen loopt grote schade op door uitslaande brand

Video Dag van het Levenslied: tranentrek­kers voor moeders

12 mei NIJMEGEN - Het is traditie in Nijmegen: op Moederdag is ook de Dag van het Levenslied op het Valkhof. Vanwege het mooie weer haalt het festival een flink bezoekersaantal. Halverwege de middag zijn het er 5.000. De organisatie schat dat aan het eind van de dag de teller boven de 12.000 komt. Na elven is er nog een verrassingsact van formaat.