Woning in Nijmegen onbewoonbaar en auto's verwoest door brand

Buren brengen stel dat gewond raakte door quad-ongeval in Kroatië naar Nijmegen: Aafke in Radboudumc

3 augustus NIJMEGEN - Buren en vrienden hebben met een bus het Nijmeegse stel John Janssen (Heuveling) en Aafke Feenstra vanuit Kroatië naar huis gehaald. Het tweetal raakte zwaar gewond doordat hun gehuurde vierwielmotor (quad) in de buurt van hun vakantieadres in Kroatië frontaal werd aangereden door een auto. Dat gebeurde voor de ogen van de twee dochters die in een quad achter hen aan reden.