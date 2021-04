Woning overvallen in Nijmegen, maar was dat wel de bedoeling?

Naar Doornroos­je met testbewijs: ‘Het gaat er superbraaf aan toe’

8 april NIJMEGEN - Nee, het wordt geen wilde boel als je naar een concert in Doornroosje gaat in het kader van een testevenement. Behalve een kaartje heb je een negatief testbewijs nodig, je moet braaf op je stoel blijven zitten en de 1,5 meter-maatregelen in acht nemen. En die ene zaterdag dat Jack's Casino Dukenburg open is, zijn mondkapjes verplicht.