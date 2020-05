Woning weggeslagen door explosie: enorme ravage in Nijmeegse wijk

Hulpdiensten hebben een persoon uit het puin kunnen halen. Hij is met een brandwonden aan handen en hoofd naar het ziekenhuis gebracht.



Henrico Schaeffer, die in de nabijgelegen Zellersacker woont, hoorde de explosie, was snel ter plaatse en verleende eerste hulp. Hij heeft het 60-jarige slachtoffer onder puin vandaan gehaald en hem van het huis weggetrokken.



De man zou versuft van de klap gevonden zijn op het toilet en nog goed aanspreekbaar zijn. Volgens Schaeffer vertelde het slachtoffer hem dat hij aan het koken was.



Nadat de man uit het huis was gehaald laaide het vuur in de woning nog op en ontstond er een grote rookpluim die elders in de wijk goed te zien was.