Woningbrand in Nijmegen, bewoners opgevangen door buren

Gaslek in Nijmegen: woningen ontruimd, bewoners weer terug naar huis

2 maart NIJMEGEN - Verschillende woningen van een appartementencomplex in de Tolhuis 42e straat in Nijmegen zijn dinsdagmiddag ontruimd vanwege een gaslekkage. De lekkage is ontstaan door graafwerkzaamheden in de straat.