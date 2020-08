Woningcorporatie Talis start proef met huurdelen

Talis merkt dat er steeds meer een appel op woningcorporaties wordt gedaan om maatwerk te leveren: wat is nodig voor de leefbaarheid en weerbaarheid in een wijk, buurt of complex?





De terugkeer van wooncomplexen alleen voor 60-plussers is daarvan een voorbeeld. Maar er zijn er meer. Leushuis: ,,Maatwerk leveren we bijvoorbeeld ook al in de wijken Hatertse Hei en stadsdeel Lindenholt waar we zes à tien woningen naast elkaar of in de buurt, verhuren aan mensen die zorg nodig hebben, cliënten van Pluryn en Onder de Bomen. Dit zorgt voor minder reistijd voor zorgverleners."