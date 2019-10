Woningtekort gigantisch: Nijmegen landelijk in top 3

De verwachting daarbij is dat het aantal inwoners in Nijmegen de aankomende jaren fors zal groeien. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom alle zeilen bijzetten om vóór 2030 ruim 10.000 nieuwe woningen te kunnen bouwen.



Daarbij ligt de nadruk op huurwoningen in het sociale segment (2.800 stuks), studentenwoningen (1.955 kamers of studio's) en seniorenwoningen (2.500 tot 5.000 stuks).

Meer inwoners

De afgelopen jaren heeft Nijmegen al fors bijgebouwd, zegt GroenLinks-wethouder Harriët Tiemens. Toch is het tekort aan woningen in de stad opgelopen. Dat heeft alles te maken met de snelle stijging van het inwoneraantal. ,,Om dat tekort de aankomende jaren in te lopen, willen we de hulp inroepen van de rijksoverheid'', zegt Tiemens. ,,Dat kan: met Prinsjesdag is bekend geworden dat landelijk 1 miljard euro vrijkomt om het woningtekort in grote steden aan te pakken."

Woondeal

Om aanspraak te maken op een deel van dat geld, moet Nijmegen een zogeheten Woondeal met de overheid sluiten: een concreet plan van aanpak waarin staat hoe en waar de nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Steden als Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen hebben onlangs al zo'n deal gesloten.



Tiemens: ,,Ik verwacht dat wij ook een goede kans maken. We hebben een doordacht plan en we zitten met het derde grootste woningtekort van Nederland.” Het extra geld van de overheid is onder meer bedoeld om wegen en fietspaden aan te leggen in nieuw te bouwen wijken.

Vooral appartementen

Opvallend uit het rapport van Companen is dat er in Nijmegen vooral een behoefte is aan de bouw van appartementen, met name in de sociale sector. Reguliere eengezinswoningen zijn minder in zwang. In het koopsegment is met name een tekort aan woningen die niet meer kosten dan 280.000 euro.