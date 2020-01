Woonboot dreigt te zinken in Nijmegen, hulpdiensten doen reddingspoging

interview Eric Corton onderzoekt aan de hand van Beethoven hoe ouder worden klinkt

17:48 Hoe klinkt ouder worden? Wie een antwoord wil op deze vraag, kan donderdagavond naar Musis in Arnhem of vrijdag naar De Vereeniging in Nijmegen, waar presentator en wit besikte vijftiger Eric Corton aan de hand van muziek van Beethoven dit universele onderwerp te lijf gaat.