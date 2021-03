Woonboot zakt weg in Meertje bij Nijmegen: bewoners net twee weken weg

De boot was gehuurd door Coen van Dijk, die er met zijn vriendin en hond woonde. ,We vonden het vreselijk om er te moeten vertrekken”, zegt Coen. ,,Het was een heerlijke plek om te wonen. Het is vreselijk: je staat ineens op straat. Maar het was niet verantwoord nog langer te blijven. Ik ben blij dat niemand iets is overkomen. We hebben nog in relatieve rust onze spullen van bord kunnen halen.”