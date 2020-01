Woonboot zinkt in Nijmegen: reddingspoging haalt niets uit

UpdateNIJMEGEN - Een woonboot langs de Oostkanaaldijk in Nijmegen is donderdagavond gezonken in Nijmegen. De brandweer rukte met meerdere wagens en een blusboot uit om de woonboot te redden. Het vaartuig was echter zo diep in het Maaswaalkanaal gezonken, dat een reddingspoging niet meer hielp.