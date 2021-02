Woonbootman Hans (63) gevangen door het dalende water: ‘We slapen in een schuurtje, wie helpt ons?’

Ina Rood (61) doet geen oog meer dicht. De dokter heeft slaappillen voorgeschreven. Ze is bang nooit meer terug te kunnen naar de woonboot tussen Nijmegen en Ooij waarop ze al 25 jaar leeft. Partner Hans Westgeest (63) is iets optimistischer. ,,Als het ooit weer hoogwater wordt, kunnen we naar huis. Maar de vraag is: wanneer? Ik dacht een tijdelijke plek in Nijmegen te hebben, maar dat gaat niet door. We moeten waarschijnlijk nog weken in ons schuurtje slapen. Dat durf ik Ina niet te vertellen.”