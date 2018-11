Woonboten moeten weg uit kanaalhaven: bewoners blijven mogelijk met schuld achter

De verhuizing van de woonboten in de Oostkanaaldijk naar Cuijk gaat niet door. Dat hebben de bewoners dinsdag te horen gekregen. Maar ze moeten wel weg zijn voor 1 januari op last van een dwangsom, zegt de gemeente Nijmegen er meteen bij. Er is voor hen een verhuispremie beschikbaar maar ze weten nog niet hoeveel.

Schulden

De bewoners deden gisteravond op het stadhuis een emotionele oproep aan de gemeenteraad. Na jarenlange onzekerheid zijn ze nu bang dat ze niet alleen zonder onderdak komen te zitten, maar ook nog eens met hoge schulden achterblijven. De gemeente spreekt over een 'financiële tegemoetkoming', maar het is onduidelijk of dat genoeg is om de complete hypotheek af te lossen. ,,Wij willen graag schuldenvrij door'', zei bewoonster Erma Pestman. Diverse raadsleden hadden geen goed woord over voor de manier waarop de gemeente heeft geacteerd en pleitten voor een ruime vergoeding.

Wethouder Noël Vergunst antwoordde dat er voor elke bewoner een vergoedingsvoorstel klaarligt, maar die moeten geheim blijven. De raad kan er over oordelen of die vergoeding voldoende is. Ook de bewoners mogen beslissen of ze akkoord gaan of naar de rechter stappen. In die tijd hoeven de bewoners niet te vertrekken, aldus Vergunst.

Cuijk is te duur

De woonboten die er al decennia liggen, moeten weg uit de kanaalhaven omdat ze te dicht in de buurt liggen van de bedrijven op het industrieterrein. Dat is gevaarlijk en belemmert ook de bedrijven in hun activiteiten, aldus de gemeente. Bij de zoektocht naar mogelijke nieuwe locaties bleef uiteindelijk een verhuizing naar Cuijk als laatste optie over. Maar ook dat ziet Nijmegen nu niet meer als oplossing. De boten konden in Cuijk een ligvergunning van maximaal tien jaar krijgen. Zo'n tijdelijke verplaatsing zou veel te duur worden, zo'n 7 ton, en daarna zou Nijmegen verantwoordelijk blijven voor het vinden van een nieuwe oplossing. Drie van de acht bewoners zagen de nieuwe plek in Cuijk niet zitten.