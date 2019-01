Woonlasten: Nijmegen het goedkoopst voor huurders

NIJMEGEN - Het verschil in woonlasten tussen huurders en woningeigenaren is geen enkele grote stad zo groot als in Nijmegen. De gemeente kent landelijke gezien zowel de laagste lasten voor huurders als hoogste tarief voor de onroerendezaakbelasting voor huizenbezitters.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Coelo-onderzoek naar gemeentelijke belastingen in de 37 grootste gemeenten. Het beeld is niet nieuw: de situatie in Nijmegen is al enkele jaren opvallend. Al vaker voerde de gemeente de ranglijsten aan in het jaarlijkse rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten, opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Afvalzakken

Volgens het rapport betalen huurders in Nijmegen slechts 40,48 euro gemeentelijke belastingen per jaar. Huurders betalen geen aparte afvalstoffenheffing of rioolheffing, maar betalen per afvalzak voor restafval. Die kosten momenteel 1,09 euro per stuk (groot) of 0,69 cent (klein). Het bedrag van 40,48 euro is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van een grote en een kleine zak per twee weken. Wie meer restafval produceert, is duurder uit; wie afval goed scheidt en weinig restafval aan de straat zet, hoeft minder per jaar te betalen.

Overigens zijn huurders in Nijmegen wel iets meer gaan betalen. Bij dezelfde meting een jaar geleden kwam het Coelo nog op een gemiddelde van 34 euro uit. De verhoging is het directe gevolg van een verhoging van de prijzen van de afvalzakken.

Ozb-tarief

Onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen geheven onder woningbezitters en eigenaren van bedrijfspanden. De gemeente Nijmegen heeft er destijds voor gekozen de afvalstoffenheffing en rioolheffing hierin te verwerken, om mensen met de laagste inkomens te ontzien. Dat heeft wel tot gevolg dat Nijmegen wederom het hoogste ozb-tarief kent van de 37 grootste gemeenten: 0,2350 procent.

Ter vergelijking: Amsterdam heeft het goedkoopste ozb-tarief (0,0379 procent) maar daar komt nog wel apart afvalstoffenheffing en rioolheffing bij. Per saldo zijn de verschillen in totale woonlasten tussen de gemeenten daardoor veel kleiner. Een gemiddeld huishouden (woningbezitters) in Nijmegen is per jaar 721,61 euro kwijt, in Amsterdam 645,21 euro. In Arnhem betalen die 763,48 euro, in Ede 695,87.

Den Haag kent van de 37 grootste gemeenten de laagste gemiddelde woonlasten voor huizenbezitters: 563 euro per jaar. Enschede is met 854 euro het duurst.