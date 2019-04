Woontoren Waalpanorama: de nood is hoog, dus de stad wil de lucht in

Hennepkwe­ke­rij van 155 planten opgerold in Lindenholt

13:58 NIJMEGEN - In de wijk Lindenholt is vrijdagochtend een hennepkwekerij aangetroffen in een woonhuis aan de Heeskeacker. De kwekerij telde 155 planten, wat een deel was van het geheel. Er was al een deel geoogst. Een bewoner van het pand is aangehouden.