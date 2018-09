Wordt de dader van gifmoorden in Nijmegen na 74 jaar toch gevonden?

De kantinemedewerker zou deel uitmaken van een criminele bende van vijf werknemers, die regelmatig uit de Honig etenswaren stalen en deze aanboden op de Nijmeegse zwarte markt. Het vermoeden bestaat dat de werkbazen de dieven in de smiezen kregen, waarna deze met gif het zwijgen werden opgelegd. Op die manier voorkwamen zij een tewerkstelling in Duitsland.



De kantinemedewerker werd in 1946 aangehouden door de politie, maar uiteindelijk wegens een gebrek aan bewijs door justitie weer heengezonden. Termeer stelt dat alles erop wijst dat toen de juiste daders in beeld waren. De kantinemedewerker was steeds aanwezig in de fabriek op momenten dat de werkbazen hun vergiftiging opliepen. Ook was hij vermoedelijk in de gelegenheid het rattengif in het eten of drinken van de werkbazen te doen.