Wordt de flexplek van Frans straks de gemeenschappelijke huiskamer?

Hij is de vraagbaak en probleemoplosser van de nieuwe wijk Woenderskamp in Nijmegen-Noord. Frans Schellekens (65) is al 2,5 jaar verbonden aan het splinternieuwe wooncomplex met 124 appartementen en 31 eengezinswoningen.



Hij is drie dagen per week te vinden in een van de maisonnettes van het appartementencomplex. Het is de flexplek van de technische man van woningcorporatie Talis. Hij haakte 2,5 jaar geleden aan bij de bouwplannen en is de verbindende schakel tussen Talis en de aannemer die het complex heeft gebouwd.