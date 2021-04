Wordt het toch een vrolijk Pasen? Deze mensen hebben er een mening over: ‘Er komen écht betere tijden aan’

check jouw regio CORONA­KAART | Zorgwekken­de pieken in Nijmegen, nieuwe golf aan besmettin­gen in studenten­stad

1 april NIJMEGEN - De stijging in het aantal besmettingen zet in deze regio niet door, ondanks een nieuwe golf aan besmettingen in studentenstad Nijmegen. Donderdag werden er in de hele regio 653 besmettingen gemeld, dat is minder dan gisteren.