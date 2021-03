Wordt Museum Het Valkhof weer vlaggenschip?

Natuurlijk verdient Nijmegen een museum in de eredivisie met hetzelfde lef en dezelfde openheid, waarmee het in de eerste tien jaar van haar bestaan presteerde. Tussen 1999 en 2010 trok Museum Het Valkhof gemiddeld boven de 100.000 bezoekers per jaar, het afgelopen decennium amper 80.000 bezoekers.

Wil het weer het vlaggenschip van cultureel Nijmegen worden dan zal het twee hoofdproblemen moeten oplossen, die in dure rapporten en jarenlange discussies grotendeels onbesproken blijven.

In de vaste presentatie ontbreek veel

Hoewel het haar doelstelling is om kunst en geschiedenis van Nijmegen te laten zien, toont de vaste presentatie helemaal niet de importantie, de enorme rijkdom en internationale reikwijdte van de Nijmeegse kunsthistorie. Een visualisatie van het oeuvre van de Maelwael-Van Lymborchs ontbreekt geheel, de topkunst van Johan-Gregor van der Schardt is afwezig, er is te weinig Toorop, geen Joris Ivens, niets van Lonneke Gordijn.

Volledig scherm De baksteenzetsters bij Nijmegen (1895) van Henry Luyten. © pr

Valt daar wat aan te doen? Ja, met ambitie en visie. Haal de kop van Julius Caesar, die een eeuw geleden in Nijmegen is opgegraven en nu in Leiden staat, terug naar Nijmegen. En zet er zijn lijf in reconstructie onder als een monumentaal beeld. Exposeer het Wapenboek Gelre, het belangrijkste Europese wapenboek uit de middeleeuwen, vervaardigd naast het stadhuis in de Burchtstraat. Voor in dat boek bewijst de Keizer-en Gelretekening van Herman Maelwael dat het zo befaamde realisme in de Nederlandse schilderkunst hier in Nijmegen is begonnen en niet in de Randstad.

Leen Nijmeegs schilderij bij het Louvre

Leen het grote doek uit het Louvre met het echtpaar Heuck, waarop de gierpont en een fraai 17de-eeuws gezicht op de Waal is vastgelegd. Koop De baksteenzetsters bij Nijmegen (1895) van Henry Luyten, een sleutelstuk voor de collectie. Zonder deze vrouwen geen Nijmegen-Oost. Het is nota bene ontstaan op de plek waar nu het museum staat en is al twintig jaar te koop, maar het museum steekt er geen hand naar uit.

Quote Haal de kop van Julius Caesar, die een eeuw geleden in Nijmegen is opgegraven en nu in Leiden staat, weer terug naar Nijmegen. André Stufkens

Laat de internationale uitstraling van de Nijmeegs industriële vooruitgang, techniek en kunst in de 20ste eeuw zien, door een vliegmachine van Robert Noorduyn op te stellen, de reclame van Dobbelmannzeep, de films van Ivens, het werk van Pyke Koch, de schoenen van Jan Jansen, de foto’s van Margriet Smulders. Vraag aan Lonneke Gordijn van Studio Drift, nog jong, maar nu al internationaal een van de meest vooraanstaande hedendaagse kunstenaars, om haar ideeën te visualiseren over hoe synergie tussen kunst, techniek en natuur de toekomst kan verbeteren.

Herstel de goodwill

Het tweede probleem is de goodwill, in de eerste tien jaar opgebouwd, maar daarna afgebroken, te herstellen. Het rapport van Blueyard uit 2019, in opdracht van de gemeente Nijmegen vervaardigd, concludeert: ‘Het blijft een gesloten bastion’.

Quote Waarom organi­seert het museum geen publiek debat over haar eigen rol? André Stufkens

Door de zelfgenoegzame, afstandelijke houding zijn velen ontgoocheld; daar valt een zwartboek mee te vullen. Waarom organiseert het museum geen publiek debat over zijn eigen rol? Waarom geen initiatief voor ‘800 jaar stadsrechten’ in 2030? Een expositie over de vele keizers?

De politiek neemt nu haar verantwoordelijkheid. Maar het museum moet ook zelf de dialoog aangaan en de stad weer omarmen. Dan winnen beide.

André Stufkens

voorzitter Stichting Maelwael Van Lymborch Studies

voorzitter Europese Stichting Joris Ivens