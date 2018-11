Wordt Navarone de nieuwe Voice of Holland? ‘Wij schuwen ongebaande wegen niet’

Nijmegen maakt weg vrij voor roetveeg­pie­ten, maar donker blijft de mode

1 november NIJMEGEN - Nijmegen is tot nu toe een stad waar Zwarte Pieten de Sint begeleiden bij de intocht. Maar misschien loopt er op zaterdag 17 november wel een enkele roetveegpiet op de Waalkade. Er is een kans dat wellicht dit jaar of volgend jaar voor het eerst roetveegpieten te zien zijn bij de intocht in Nijmegen.