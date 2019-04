Wordt Nijmeegse kantoorhond Willem de leukste van Nederland?

De 1-jarige teckel draagt zijn stropdasje met panterprint niet elke dag. Dat hoeft ook niet, want hij heeft van nature een vrolijke uitstraling. Baasje Anne-Marije Buckens, CEO van het bedrijf, neemt Willem elke dag mee naar kantoor in Arnhem. Haar medewerkers twijfelden dan ook geen moment toen radio-dj Gerard Ekdom van Radio 10 tijdens Ekdom in de Morgen de verkiezing Leukste Hond van Nederland in het leven riep. Ze besloten Willem op te geven. Met succes.

Eigen fauteuil op kantoor

Willem heeft op kantoor zijn eigen fauteuil en een selectie speelgoed. De personeelsleden worden volgens Buckens ‘niet teveel afgeleid’ door de CHO. ,,Tussen de middag laten we hem uit, of hij gaat mee lunchen. Dat is het fijne aan een kantoorhond, als het even lastig is, ga je gewoon lekker met hem naar buiten. Of voetballen, daar is hij ook gek op.”