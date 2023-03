Wouter brengt elke week een ketel toverdrank

Nijmegen is een jungle van deelscoo­ters en leenfiet­sen: veel ‘genuil’ over versperde stoepen, zijn ze een blijvertje?

De 400 deelfietsen- en scooters zijn niet meer weg te denken uit het Nijmeegse straatbeeld. Ze worden veel gebruikt, tegelijkertijd is er ergernis over de manier waarop de tweewielers geparkeerd worden. Toch levert slechts een fractie van de ritten een klacht op. Heeft Nijmegen zijn zaakjes op orde, of is er ruimte voor verbetering? En waar dan?