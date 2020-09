Xavier (18) heeft eigen school in Zambia: ‘De kinderen zeggen dat ze naar de Seevjier Community School gaan’

Jonge moeder Zuleyka uit Cuijk strijdt voor ‘onze’ kinderen na heroprich­ting pedopartij: ‘Ik vind dit niet normaal’

25 september CUIJK / NIJMEGEN - Ze is in de regio Nijmegen een van de aanjagers van een nieuwe landelijke beweging, Save our Children geheten. Zondag stond Zuleyka van Hoorn uit Cuijk, met tientallen medestanders, op Plein 1944 in Nijmegen actie te voeren voor de rechten van ‘onze’ kinderen. De 29-jarige Cuijkse is zelf moeder van een zoontje van 6 en een dochtertje van 4.