Xavier is pas 18 jaar maar heeft al een eigen school in Zambia

Zo is Xavier (spreek uit Ksa-vier) Friesen is 18 jaar en regerend Europees kampioen bridge. ,,Met bridgen ben ik begonnen als extra verdieping op de basisschool. Ik bleek er talent voor te hebben”, vertelt hij nuchter. ,,Doel is om een keer wereldkampioen te worden.”



Wie hem een beetje kent, weet dat de kans groot is dat hij die ambitie ooit waarmaakt. Want als Friesen ergens voor gaat, dan lukt het hem ook. De Limburger slaagde afgelopen zomer cum laude aan het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Maar die drive valt misschien nog wel beter te illustreren aan de hand van zijn grootste passie, zijn stichting Bouwstenen voor Zambia.