XL-teststraat Nijmegen-Noord maandag open: binnen 2 uur uitslag van de coronatest

In de grootste coronateststraat van de regio wordt maandag direct gestart met het afnemen van sneltesten.

Met de ingebruikname van de teststraat is de testcapaciteit in de regio Nijmegen en Arnhem in een keer bijna verdubbeld. Het paviljoen, langs de A325 op het parkeerterrein van bioscoop Pathé, heeft maar liefst zestien teststraten. Samen zijn die goed voor een capaciteit van maximaal 4000 coronatesten per dag.

Eerder de uitslag

Komende maandag zijn nog niet direct alle teststraten in gebruik. ,,We starten eerst rustig op. Het is ook afhankelijk van de vraag hoe snel we hoeveel teststraten gebruiken”, zegt een woordvoerder van de GGD.



Waar bezoekers bij de meeste GGD-testlocaties 24 uur moeten wachten op een uitslag, volgt die in Ressen al binnen 1 tot 2 uur. Die uitslag ontvangen bezoekers digitaal, per DigiD. Wie geen DigiD heeft, krijgt een telefoontje. Bij commerciële teststraten volgt de uitslag nog altijd nóg sneller: daar duurt het vaak maar een kwartier.

Een halfjaar in bedrijf

Bij de XL-teststaat moet iedereen eerst de auto of fiets parkeren en vervolgens naar binnen gaan. Met een wattenstokje in neus en keelholte wordt vervolgens de coronatest afgenomen. Bij veel andere GGD-teststraten hoeven mensen maar een paar stappen de auto uit voor een test.

Het Testpaviljoen Nijmegen-Arnhem compleet met pop-up-laboratorium, is er op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid gekomen. Ook op andere plekken in Nederland verrijzen dit soort mega-testplekken. Door de capaciteit zo uit te breiden, is het de bedoeling dat de wachttijd voor een test korter wordt. Plan is dat de testlocatie een halfjaar in bedrijf blijft.