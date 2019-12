Xtc legaliseren: goed idee, of juist niet?

Het nieuws dat regeringspartij D66 een brede campagne wil voeren voor de legalisering van xtc, lekte dinsdag uit. Andere harddrugs, zoals cocaïne, moeten in tegenstelling tot wat eerder in deze krant werd gemeld, wel verboden blijven van de partij.



D66 is nu in stilte bekende Nederlanders aan het benaderen om de campagne te ondersteunen. Naast Peter R. de Vries gaat het bijvoorbeeld om actrice Anna Drijver, zangeres Rianne van Dorst en strafrechtadvocaat Gerard Spong.



Idee is dat door de regulering van xtc de gezondheidsrisico’s worden beperkt en de criminaliteit eromheen vermindert. ,,Zeker geen goed idee”, vindt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbosinstituut. Want het leidt in haar ogen eerder tot méér gezondheidsincidenten dan tot minder.



,,De xtc die in Nederland beschikbaar is, is buitengewoon zuiver, er zit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt geen vervuiling in. Dus die legale xtc wordt niet zuiverder.’’