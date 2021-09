Yeliz Çiçek: van parttime pizzabezorger naar hoofdredacteur van Linda.meiden

Groots dromen, hard werken is het thema van jullie nieuwe nummer. Bereikt u dan altijd succes? ,,Heel veel jonge mensen hebben het ontzettend moeilijk gehad tijdens alle lockdowns. Ze maken zich zorgen over hun toekomst, hun werk, en hun mentale gezondheid heeft flinke klappen gekregen. Dat maakte mij echt verdrietig. Na deze intense periode willen we hen inspireren. Het is zó belangrijk om groots te blijven dromen, ook als dingen tegenzitten. Je kunt zoveel bereiken als je in jezelf gelooft, en hard wilt werken voor je droom.’’

Hoofdredacteur van een magazine als ‘Linda.meiden’ word je ook niet zomaar. Hoe hebt u dat voor elkaar gebokst?

,,Het kan klinken als een dooddoener, maar ik heb echt keihard gewerkt. Dat kon ik opbrengen omdat ik zo’n enorme passie had en nog steeds heb voor magazines. Ik wist waar ik het voor deed. Ik was gek op lezen, en schrijven, het maken van verhalen. In een multomap maakte ik mijn eigen magazines. Later kon ik na mijn studie communicatiewetenschappen stage lopen bij de Marie Claire. Dit is mijn kans, dacht ik, en liep als stagiaire de benen onder mijn lijf vandaan, en liet de redactie zien wat ik kon. Het was een ontzettend leuke tijd.’’



Van huis leerde ze om hard te werken. ,,Ik groeide op in een multicultureel gezin; een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Hij kon behoorlijk streng zijn, over goede cijfers halen op school. Overdag moest ik huiswerk maken, en in de tijd die over was hielp ik mee in de horecazaak van mijn vader.’’