Yvonnes leven is gered nu ze moeder is van drie ganzen: ‘Sommige buren denken dat ik getikt ben’

Het kan een beetje een zooitje zijn in haar huis, zegt ze. ,,Guus, Teun en Jip – mijn drie ganzen – poepen nu eenmaal overal”, waarschuwt Yvonne van Dreumel (50) uit Nijmegen-Noord. ,,Dat is het enige waarin ik ze nog moet opvoeden. Als mensen roepen: wie is de ganzenmoeder? Roep ik vol trots: dat ben ik!”



Altijd en overal sjokken ze achter haar aan. Ook als ze ze uitlaat. Het huis van Van Dreumel was voor de komst van de ganzen al een dierrijke omgeving. In de achtertuin zwemmen ganzen Guus, Teun en Jip in het opblaaszwembad, konijn Moos snuffelt rond, hond Diesel blaft en parkiet Beaky tjilpt volop in de woonkamer.



Binnen worden haar zelfgemaakte vlogs automatisch afgespeeld op de smart-tv, waarop te zien is hoe haar ganzen Guus, Teun en Jip in mei geboren werden. ,,Ik ben nu eenmaal een dierenvriend. Elke maand steun ik het Wereld Natuur Fonds en de Dierenbescherming. Al moet ik eerlijk toegeven: met ganzen had ik niet veel.”